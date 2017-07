Het apparaat haalt zijn stroom uit radiosignalen en licht. Dat levert slechts een paar microwatt op, maar door op een zuinigere manier te telefoneren is dat voldoende.

De radiosignalen waar het apparaat zijn stroom uit haalt, waren afkomstig uit een basisstation dat maximaal tien meter verderop stond. Als ook een klein zonnepaneeltje met de grootte van een rijstkorrel werd ingezet, kon het basisstation op een afstand van zo'n vijftien meter staan.

Radiosignaal

Normaal kost het veel energie om analoge geluidssignalen om te zetten in een digitaal signaal, dat vervolgens wordt verzonden via een mobiel netwerk. Om energie te besparen gebruikt de zuinige telefoon een ander proces, waarbij de vibraties die de microfoon oppikt als analoog radiosignaal worden doorgestuurd naar het basisstation.

Dat betekent dat de zuinige telefoon geen verbinding kan maken met bestaande mobiele netwerken. Maar volgens de Amerikaanse wetenschappers is het denkbaar dat in de toekomst ondersteuning voor hun technologie zou worden toegevoegd aan de netwerken van providers of aan routers die bij consumenten thuis staan.

Zenden of ontvangen

Het minitelefoontje kan niet tegelijk zenden en ontvangen. Met een knop moet de gebruiken wisselen van de ene naar de andere modus. De wetenschappers maakten een koppeling met Skype om bestaande telefoonnummers te bellen.

Omdat gebruik wordt gemaakt van analoge signalen, zijn gesprekken met de experimentele telefoon niet beveiligd. De wetenschappers zeggen dat zij verder willen onderzoeken hoe versleuteling kan worden toegepast, en hoe het apparaat verder van een basisstation kan werken. Ze werken ook aan het integreren van een zuinig e-ink-scherm.