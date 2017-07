Microsoft heeft bij monde van Joe Belfiore bekendgemaakt dat de introductie van de Timeline-functie wordt uitgesteld en nog niet in de Fall Creators Update van Windows 10 zal zitten. De functie wordt waarschijnlijk kort na deze update uitgebracht via een Insider-build.

Belfiore bevestigde op Twitter dat de tijdlijn-functie niet met de Fall Creators Update zal worden geïntroduceerd, maar hij was niet heel duidelijk over de reden van het uitstel. Hij gaf aan dat de Timeline-functie niet de hoogste prioriteit had en dat geldt volgens hem ook voor de mogelijkheid om de clipboard te synchroniseren met meerdere apparaten. Mogelijk wordt deze optie ook pas later uitgebracht.

Timeline is een visueel weergegeven tijdlijn met daarop de bezigheden van de gebruiker. Gebruikers kunnen zoeken in hun tijdlijn en verder gaan met projecten waar ze gebleven waren. De Timeline kan dankzij Windows Graph opgeslagen worden in de cloud, zodat gebruikers ook op andere apparaten verder kunnen met hun bezigheden. Cortana kan daarbij slimme suggesties geven om projecten te openen op het ene apparaat, op basis van het stoppen op het andere.

De Fall Creators Update verschijnt in september. De update brengt onder meer een nieuwe visuele weergave naar het besturingssysteem, die Microsoft Fluent Design System noemt. Daarnaast worden de functies OneDrive Files On-Demand en Windows Story Remix beschikbaar.