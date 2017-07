Gezelligheid en techniek, hi- en lo-tech games, voor fanatieke en niet zo fanatieke gamers. Leef je uit in Mario Kart, Counterstrike of League of Legends. En ook voor de rest van de familie of vriendengroep is er voldoende te doen. Zo zijn er kampvuren, barbecues en bingo’s en ook teamsportcompetities, naast de gamewedstrijden. Doe bijvoorbeeld mee met de tv-tune wedstrijd of maak indruk tijdens de powerpointkaraoke! Verder zijn er onder meer bordspelavonden, archery tag of Megatwister.

Om een en ander voor iedereen soepel te laten verlopen is er maar liefst vier kilometer aan kabels gelegd, dus techneuten kunnen hun hart ophalen met alleen al het kijken naar alles wat er benodigd is voor een dergelijk evenement. En natuurlijk is er voorzien in een snelle internetverbing en krijg je toegang tot het loklae 10 Gbit CampZone-netwerk met gigabit clientpoorten.

CampZone editie 17 is van 11 tot en met 21 augustus in Kronenberg, nabij Venlo. Meer informatie, het programma en de kaartverkoop vind je op www.campzone.nl.