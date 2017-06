Bijna tien jaar lang verkocht KPN alles-in-een-pakketten: een samengesteld pakket met internet, interactieve tv en een vaste telefoonaansluiting. Maar het one-size-fits-all-principe past volgens KPN steeds minder goed bij de klanten. Zo is de mobiele telefoon in veel gevallen de vervanger voor de vast telefoon geworden.

Klanten blijken behoefte te hebben aan meer, maar ook geen complete keuzevrijheid. Zoals KPN op basis van eigen onderzoek in een persbericht stelt: klanten willen keuzegemak en geen keuzestress. Er is nog wel behoefte aan basisabonnementen die klanten vervolgens naar wens kunnen uitbreiden.

Keuzes

De essentie van de nieuwe abonnementen is dat je eerst kiest of je alleen internet of internet en tv wilt en dat vervolgens naar wens uitbreidt. Zo heeft niet iedereen behoefte aan Spotify Premium of FOX Sports Eredivisie. En wie veel gamet en via internet tv-kijkt, heeft liever een hoge internetsnelheid.

Elk basisabonnement is net even anders. Zo is er een abonnement dat toegang biedt tot 4K televisie. KPN is daarmee de eerste provider die 4K tv aanbiedt. De vier basisabonnementen zijn: Internet, Internet en TV Basis, Internet en TV en Internet en TV 4K. Vervolgens kun je jouw gekozen basisabonnement personaliseren. Je kunt bijvoorbeeld meer zenders kiezen, vast bellen toevoegen, extra tv-ontvangers selecteren of juist voor meer internetsnelheid gaan. In alle pakketten zit overigens de beveiligingssoftware KPN Veilig. De meeste extra diensten kun je maandelijks aan- en uitzetten.

