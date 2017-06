Gebruikers kunnen via het antivirusprogramma Windows Defender de functie "controlled folder access" aanzetten, meldt Microsoft op zijn website. Die functie zorgt ervoor dat alleen bepaalde applicaties in de mappen bureaublad, afbeeldingen, films en documenten kunnen komen.

In een standaardlijst staat welke bestanden hier toestemming voor hebben. Probeert een programma dat niet in de lijst staat een bestand in een van de mappen te wijzigen, dan krijgt de gebruiker een notificatie over de poging.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om apps toe te voegen aan de lijst. Ook is het mogelijk om andere mappen toe te voegen aan de lijst met beschermde mappen. Het is echter niet mogelijk om de standaard lijsten aan te passen.

De functie is onderdeel van de Windows Fall Creators Update die naar verwachting in september verschijnt. Voor zogenaamde Windows Insiders is het al mogelijk om de functie te gebruiken in de preview-versie van Windows 10.