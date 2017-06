Het aantal .nl-domeinen met een ssl-certificaat zat het afgelopen jaar behoorlijk in de lift. Het totale aantal sites met een beveiligde verbinding ging van 82.000 naar 390.000.

Dat schrijft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de beheerder van het .nl-domein, op zijn website.

Een ssl-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding wordt versleuteld. Google telt de aanwezigheid van zo’n certificaat sinds 2015 mee in de positie van sites binnen de zoekresultaten. Sindsdien neemt het aantal websites met een beveiligde verbinding aanzienlijk toe, schrijft de SIDN.

Het aantal webshops met een .nl-domein steeg in de periode tussen mei 2016 en mei 2017 van 74.000 naar 89.000, een stijging van 20 procent. De sterkste stijging was in het segment 'Beauty en fashion', dat met 28 procent naar achttienduizend webshops groeide.

In totaal telt Nederland 130.000 webshops. Daarvan zijn er vijftienduizend met een .com-domein. Van alle .nl-webshops gebruiken er 45.000 (ongeveer de helft) een versleutelde verbinding. De populairste certificaten komen van Let’s Encrypt, dat ze gratis aanbiedt.

Bij 37.000 webshops met een .nl-domein is inmiddels met iDeal te betalen. Dat is twaalf procent meer dan vorig jaar. Bij ruim duizend webshops worden inmiddels betalingen met Bitcoins geaccepteerd.