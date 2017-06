Het aantal mensen dat te maken heeft gehad met gijzelsoftware, is vorig jaar gestegen met 11,4 procent. Computerbeveiliger Kaspersky meldt dat op basis van de statistieken van zijn virusscanner.

2,5 miljoen gebruikers van die virusscanner kwamen tussen april 2016 en maart 2017 'ransomware' tegen; in die gevallen wist de antivirussoftware een succesvolle aanval te voorkomen. Het jaar daarvoor gebeurde dat 2,3 miljoen keer. Hoe vaak ransomware wél succesvol was, is onbekend.

Ransomware is een virus dat de computer of bestanden van een gebruiker ontoegankelijk maakt. Die krijgt pas weer toegang als er geld wordt betaald. Vooral het type ransomware dat bestanden versleutelt, wordt vaker aangetroffen. Iemand kan dan zijn computer blijven gebruiken, maar alle documenten, foto's en video's zijn pas weer te openen na betaling.

De Wannacry-ransomware leidde anderhalve maand geleden tot grote problemen. Toen kwamen onder meer Britse ziekenhuizen plat te liggen. In de top-10 van meest voorkomende ransomware-aanvallen komt Wannacry overigens niet voor, blijkt uit de Kaspersky-cijfers.

TeslaCrypt

Het 'populairst' is de TeslaCrypt-ransomware. Dat programma eist een betaling van 500 dollar om bestanden te ontsleutelen. Betaalt een gebruiker niet meteen, dan wordt dat bedrag verdubbeld.

De bevindingen van het Russische antivirusbedrijf staan niet op zichzelf. In april meldde computerbeveiliger Sophos dat het aantal ransomware-aanvallen in een jaar tijd zelfs met een derde toenam.

Ook betalen mensen meer losgeld om weer bij hun bestanden of computer te komen: van 'slechts' 24 miljoen dollar in 2015 naar circa een miljard dollar vorig jaar, volgens cijfers van de FBI. Ook nam het aantal verschillende ransomware-varianten fors toe, volgens beveiligingsbedrijf Trend Micro: van 29 in 2015 naar 150 vorig jaar.

Mobiele apparaten

Het aantal mensen dat werd geconfronteerd met ransomware op mobiele telefoons en tablets, nam het afgelopen jaar af met 4,6 procent naar 130.000. Volgens Kaspersky is die daling te danken aan betere samenwerking door antivirusbedrijven.

Ook zijn mobiele telefoons voor aanvallers minder interessant, omdat het moeilijker is om er op in te breken. In tegenstelling tot op gewone computers kan namelijk niet zomaar een programma worden uitgevoerd op een mobiele telefoon.

