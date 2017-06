Tachtig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2016 gebruik van sociale netwerken. Twee jaar eerder was dit nog ongeveer 72 procent.

De afgelopen jaren is het gebruik van social media al als WhatsApp, Facebook of Twitter onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS.

Het afgelopen jaar gaf driekwart aan berichten met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp. In 2014 was dit nog 63 procent. Door toegenomen smartphonebezit steeg het gebruik van deze netwerken vooral onder 45-plussers. Ook het gebruik van sociale netwerken zoals Facebook of Twitter en een professioneel netwerk als LinkedIn nam tussen 2014 en 2016 licht toe.

Het gebruik van sociale netwerken onder 45- tot 65-jarigen is gestegen van zeventig procent naar 83 procent. Ook onder 65-plussers was een duidelijke stijging: van 26 procent naar 39 procent.

Bij jongeren tot 25 jaar bleef het gebruik van sociale media nagenoeg gelijk met 95%. Daarmee maakten jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden.