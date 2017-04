In New York presenteerde Acer op zijn jaarlijkse persevenement de nieuwste modellen, waaronder ultradunne gaming notebooks, all-in-ones en 2-in-1 notebooks. Uit deze laatste categorie bekeken wij de Switch 5 en 3.

Acer liet in New York zijn nieuwe line-up zien, waarover we de komende tijd meer zullen berichten. We beginnen met de 2-in-1 notebooks, een mix van een notebook en een tablet. Met toetsenbord gebruik je hem als een notebook, zonder het gemakkelijk afneembare toetsenbord heb je een tablet dankzij het touchscreen. Acer kondigde in zijn Switch 2-in-1 notebookreeks twee nieuwe modellen aan. Eerst voelden wij de Switch 5 aan de tand, het paradepaardje.

Switch 5

Acer positioneert de Switch 5 als een veelzijdig, krachtig, stil en betrouwbaar apparaat bedoeld voor werk, school en vrije tijd. Veelzijdig dankzij het 2-in-1 principe, krachtig vanwege de 7e generatie Intel Core i7 of i5 -processor en 8 GB aan werkgeheugen. Deze opvolger van de Switch Alpha 12 is verder opvallend stil tijdens gebruik, prettig als je aan het werk bent in een gedeelde ruimte zoals een vergaderruimte. Die stilte wordt verklaard doordat hij geen ventilator heeft, maar een zogeheten LiquidLoop-koelsysteem. Betrouwbaar is hij vanwege de aanwezigheid van een vingerafdruklezer, Windows Hello en een batterijduur van 10,5 uur. Het 12-inch IPS-beeldscherm heeft een resolutie van 2160 x 1440 pixels en is daardoor scherp en helder. De mooie behuizing is van aluminium.

Meer specificaties

Pluspunt bij de Switch 5 is de kickstand die zichzelf intrekt, waardoor je de kijkhoek eenvoudig met één hand kunt aanpassen. Beide Switch 2-in-1 notebooks kun je ook gebruiken met een Acer Active Pen. Hiermee kun je op het touchscreen met Windows Ink schetsen en aantekeningen maken en opmerkingen plaatsen bij documenten en foto's.

Zowel de Switch 5 als de Switch 3 heeft een camera aan de achter- en voorzijde; met de webcam aan de voorkant maak je video-opnamen in 720p. Zakelijke gebruikers kunnen kiezen voor de compacte usb Type-C Dock die is uitgerust met DisplayPort, HDMI, twee usb 3.1 Type-C-poorten en drie usb Type-A-poorten, een audio-ingang voor een microfoon en een audio-uitgang voor luidsprekers. Hiermee maak je een snelle overdracht van video, audio en data, houd je het werkgebied rommelvrij en kun je hem rechtstreeks verbinden met een extra beeldscherm en andere apparaten.

Afmetingen en gewicht

De Switch 5 is verkrijgbaar in verschillende opslag- en geheugenuitvoeringen, uit te breiden via een MicroSDXC-slot. Met afmetingen van 292 x 201,8 x 12 mm (B x D x H) is hij lekker dun en ook licht: slechts 1,27 kg inclusief toetsenbord. De losse Switch-tablet is 9,6 mm dun en weegt 0,92 kg.

Switch 3

De Switch 3 is niet het kleinere broertje qua grootte, want hij heeft met 12,2 inch zelfs een ietsje groter scherm. Wel moet hij het met aanzienlijk mindere specificaties doen, maar daarom kost hij ook de helft van de Switch 5. Hij beschikt over een Intel Pentium of Celeron-processor, een full-hd scherm met een resolutie van 1920 x 1200 en een batterijduur tot 8 uur. De Switch 3 is 295 x 201 x 16,3 mm groot en weegt 0,9 kg inclusief toetsenbord, zonder toetsenbord is de Switch 3-tablet slechts 9,95 mm dun.

Prijzen en beschikbaarheid

De Acer Switch 3 en Switch 5 zijn vanaf augustus verkrijgbaar in de Benelux. De Switch 3 zal beschikbaar zijn vanaf € 599,- en de Switch 5 vanaf € 1199,-.