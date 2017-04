Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een zaak die een particulier had aangespannen tegen de Nederlandse retailorganisatie van Apple.

Een vrouw had in 2015 een iPad Air gekocht met extra garantie. Na vier maanden kampte de tablet al met Wifi-problemen. Daarop kreeg ze een reburbished of remanufactured exemplaar ter vervanging. Dat is doorgaans maar niet altijd een gebruikte iPad met vernieuwde onderdelen.

De Nederlandse rechter had in een eerdere zaak al bepaald dat Apple dit soort producten niet als vervanging mag leveren. De kantonrechter heeft dat eerdere vonnis gevolgd.

‘Als eiseres een refurbished of replacement iPad had gekocht, mag Apple deze vervangen met een refurbished of replacement exemplaar, maar als de consument, zoals in dit geval, een nieuwe iPad heeft gekocht, heeft zij recht op een nieuwe iPad als vervanging. Een replacement iPad, is ondanks hetgeen Apple hierover allemaal heeft aangevoerd, geen nieuwe iPad, maar een replacement, hoe vergelijkbaar deze exemplaren ook eventueel zijn.’