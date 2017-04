Daarvoor dienen eerst nog de simkaarten van de reizigers te worden aangepast, bevestigt een woordvoerder van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven tegenover NRC.

De bedoeling is dat nog voor de zomer zo’n tienduizend passagiers met hun smartphones kunnen in- en uitchecken bij de verschillende vervoersbedrijven. Mocht de proef een succes zijn, dan wordt het betaalsysteem verder uitgerold in Nederland.

Primeur voor HTM

De nieuwe trams van HTM in Den Haag hebben de primeur. Sinds begin april is het voor tientallen reizigers mogelijk het nieuwe betaalsysteem via de smartphone te gebruiken. Dat kan in de nieuwe generatie stadstrams.

Elders in het land kunnen passagiers zich binnenkort aanmelden voor de dienst. KPN en Vodafone zorgen er dan voor dat de nieuwe technologie terecht komt op de simkaart. Om mee te kunnen doen aan de proef, dienen reizigers een Android-smartphone te hebben die beschikt over een nfc-chip.

Niet voor iPhone

Mensen met een iPhone kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet meedoen aan de test. Apple heeft de nfc-chip tot op heden in namelijk nog niet opengesteld voor externe ontwikkelaars.

Met het nieuwe betaalsysteem op de smartphone kunnen mensen hun saldo opladen en de reizen ermee afrekenen. Voorlopig is het echter alleen mogelijk de volle prijs voor een reis te betalen, ook wanneer iemand in het bezit is van een abonnement. Pas later worden er abonnementen en trajectkaarten toegevoegd.

Later dit jaar wil de Coöperatie Openbaar Vervoersbedrijven, dat eigenaar is van Translink, ook een proef beginnen met een ov-bankpas. Translink is de producent van de huidige ov-chipkaart.

Beperkte trajecten

Deze proef zal deze zomer aanvankelijk bij HTM en de NS gehouden worden, met enkele honderden passagiers. Bij HTM gaat het om vier stadstrams en bij de NS gaat het om het traject Leiden-Den Haag. De banken en creditcardmaatschappijen die meedoen met deze test zijn ABN AMRO, ING, Rabo, ASN Bank, Regiobank, SNS, Mastercard en Visa.

In 2015 deden er al tweehonderd Nederlanders mee aan een test, genaamd Smart-OV, waarin inchecken met de smartphone centraal stond.