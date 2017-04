De introductie volgt na een succesvolle pilot en uitrol in België, waar de banken ING, KBC, CBC en Belfius het platform ondersteunen.

Payconiq maakt betalen eenvoudig door in één app alle mogelijke betaalmanieren te ondersteunen – online in webshops, onderweg in winkels en tussen gebruikers onderling. Voor zulke betalingen onderling aan vrienden en familie, is het telefoonnummer uit de contactenlijst voldoende, de klant hoeft het IBAN rekeningnummer van de ontvanger niet te kennen. Online kunnen consumenten via een QR-code of een directe link naar de Payconiq app de aankoop betalen.

Europese wetgeving

De koppeling tussen Payconiq en de banken loopt vooruit op de komst van de Payment Services Directive 2 (PSD2) wetgeving in Europa eind 2018. Volgens deze wetgeving kunnen klanten straks derde partijen toestemming geven om hun betalingsgegevens op te vragen bij de bank en betalingen uit te voeren op de betaalrekening van de klant.

“Er zijn veel betaalapps op de markt, maar die werken niet allemaal én in de winkel, online en onderling, en (vaak) ook niet op internationaal niveau,” zegt Duke Prins, CEO van Payconiq. “Ons initiatief speelt in op de digitalisering en de verandering in regelgeving in de Europese betaalmarkt. Na een succesvolle pilot en uitrol in België hebben wij de ambitie om ook in andere landen in Europa een grote impact te gaan maken. De samenwerking met de Nederlandse banken is een prachtige stap voor Payconiq.”

Payconiq is op dit moment al actief in België waar meer dan 25.000 winkeliers zijn aangesloten. De directe koppeling van de betaalrekening met de Nederlandse banken zal in de zomer beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kan ook bij verschillende Nederlandse webshops en winkels betaald worden.