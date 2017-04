We kennen Facebook van de Like-knop, (vervelende) advertenties en live-video's. Maar misschien kennen we het platform over een paar jaar vooral als het bedrijf dat het mogelijk maakte om computers de woorden die we denken uit te laten typen of ons te laten horen met de huid.

Op de tweede dag van zijn jaarlijkse conferentie, zette Facebook zijn ambities op dit gebied uiteen. De plannen komen uit de koker van Building 8, een relatief nieuwe afdeling binnen Facebook die zich bezighoudt met zogenoemde moonshots, ofwel baanbrekende innovatieve projecten.

Science-fiction-achtig

De mensen bij Building 8 werken aan twee science-fiction-achtige projecten. Allereerst een systeem dat in wezen gedachten in je hersenen kan uitlezen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van sensoren die gekoppeld zijn aan het gedeelte van je hersenen dat zich bezighoudt met spraak. Die sturen vervolgens signalen door naar de computer.

Dat moet het voor de computer mogelijk maken om woorden te typen. Het bedrijf heeft 60 wetenschappers in dienst die als doel hebben mensen uiteindelijk 100 woorden per minuut via dit systeem te laten vertellen.

Een grote uitdaging voor Facebook hierbij is het ontwikkelen van technologie die ervoor zorgt dat de sensoren niet letterlijk tegen hersenen hoeven te worden aangeplakt. Ook wil het bedrijf voorkomen dat de computer gedachten leest die je niet wilt delen.

Horen met je huid?

Daarnaast bouwt het bedrijf aan een technologie die het mogelijk maakt om via je huid te horen. Dit werkt op basis van trillingen, die naar je huid worden gestuurd en die vervolgens worden omgezet naar woorden. Waar het eerste idee al opzienbarend klinkt, gaat het tweede wat dat betreft nog een stapje verder

Hoe het systeem precies werkt, is nog niet duidelijk. Zo is het de vraag hoe letterlijk iemand een woord 'verstaat'. Het lijkt er eerder op dat de trilling op een bepaalde manier verband houdt met het woord in kwestie.

Als voorbeeld werd op het podium een video getoond met twee Building 8-medewerkers. De ene tikte op een smartphone kleuren en symbolen in, de andere kon - zonder dat er iets was gezegd - vertellen om welke het ging.

Risico

"Als ik mijn werk goed doe, maken we dingen waar mensen nooit om zouden hebben gevraagd", zegt Building 8-baas Regina Dugan tegen techsite CNET. "Er is een risico dat dit mislukt, maar dat is precies de prijs die je betaalt als je werkt aan iets nieuws." Dugan werkte voordat ze bij Facebook aan de slag ging voor de high-tech-ontwikkelafdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie en bij Google's moonshot-afdeling.

Bij Building 8 kan niet eindeloos aan de onderzoeken worden gewerkt. Net als bij Google zijn er strakke deadlines. Dat moet falende projecten op tijd stoppen en ervoor zorgen dat er niet onnodig geld wordt uitgegeven. De twee projecten die vandaag zijn getoond hebben een looptijd van twee jaar. Daarna moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn. Om dit te bereiken werkt Facebook samen met zeventien universiteiten.

Willen we dit?

De nieuwe technologieƫn zorgen voor een zee aan mogelijkheden, maar ook zorgen. Want willen we wel dat een bedrijf als Facebook dit soort technologie ontwikkelt? En kunnen ze straks gedachten lezen?

Die zorgen probeerde Dugan op het podium weg te nemen. "Het gaat ons er natuurlijk niet om je willekeurige gedachten te lezen en waarom zou iemand het recht hebben om wat je denkt Ć¼berhaupt uit te lezen?" Of haar geruststellend bedoelde woorden helpen is afwachten. Daarnaast benadrukte ze dat de projecten nog een aantal jaar verwijderd zijn van concrete producten.