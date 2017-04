Vorig jaar begon Google al met het inzetten van de zogenoemde machine learning-technologie om zijn vertaaldienst beter te maken. In eerste instantie werden slechts enkele taalparen ondersteund.

Daar worden woensdag vertalingen tussen het Engels en Nederlands aan toegevoegd. Bij vertalingen in beide richtingen wordt een zelflerende algoritme ingezet dat is 'opgeleid' met grote hoeveelheden data. Het algoritme moet ook steeds beter worden, naarmate er meer gebruik van wordt gemaakt en gebruikers feedback leveren.

Hele zinnen

Waar het Translate-systeem eerder losse woorden of korte zinsdelen vertaalde en achter elkaar plakte, kijkt het nieuwe systeem in één keer naar hele zinnen. Bij de introductie van het systeem, eind vorig jaar, zei Google dat het aantal vertaalfouten hierdoor 55 tot 85 procent omlaag ging.

In een voorbeeld dat Google woensdag heeft geplaatst op zijn Nederlandstalige blog is te zien dat de nieuwe vertaalmethode ook in het Nederlands natuurlijkere zinnen oplevert.

Volgens het bedrijf wordt de update in de loop van woensdag voor iedereen uitgerold op de website en in de apps voor Android en iOS. In de toekomst wil Google steeds meer taalparen via het nieuwe systeem laten lopen.