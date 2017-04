De wettelijke verplichting om mee te werken met justitie, zoals die nu al geldt voor de gewone financiële sector, gaat ook gelden voor de wereld van het virtuele geld. Daarmee komt een einde aan het jarenlange vrij spel van gebruikers van digitale valuta. Dat meldt De Tijd.



Virtuele munten zoals de bitcoin waren lange tijd vooral populair bij technologieliefhebbers. Sinds enkele jaren is digitaal geld aan een sterke opmars bezig. En die stijgende populariteit van virtueel geld lokt ook oplichters die bijvoorbeeld goedgelovige mensen geld proberen af te troggelen door torenhoge rendementen te beloven met digitale munten. In werkelijkheid gaat het om een piramidespel met een fictieve munt, wat de bitcoin zelf overigens niet is.



Aangezien de netwerken waarop virtuele munten worden verhandeld compleet anoniem zijn, is dat voor misdadigers een ideale speeltuin om louche zaken te financieren en geld wit te wassen. Zo blijken bitcoins een populair betaalmiddel voor wie online drugs koopt.

Eerder dan Europa

‘De Europese Commissie denkt aan zo’n regel op Europees niveau. Wij nemen daar al een voorsprong op’, zegt Geens tegen De Tijd. ‘Misdaadbestrijding moet mee evolueren met deze nieuwe technologie. En de regelgeving dus ook.’