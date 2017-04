Dat meldt de organisatie op zijn website.

Het gaat om software uit de jaren 1984, toen de eerste Macintosh op de markt verscheen, tot 1989. Alle programma's zijn te gebruiken zoals ze destijds functioneerden.

Onder meer de spellen Dark Castle, Space Invaders en Lode Runner zijn beschikbaar, naast verschillende versies van het MacOS-besturingssysteem en applicaties als MacPaint en MacWrite.

Muisbesturing

De Apple Macintosh was een van de eerste computers die een grafische interface en een muisbesturing bood. Gebruikers hoefden hierdoor niet langer zelf regels code te typen om de computer te besturen, in plaats daarvan konden zij met de muis enkele standaardprogramma's zoals MacWrite openen en binnen deze software commando's uitvoeren met een muisklik of het toetsenbord.

De collectie van Macintosh-software op het Internet Archive bevat vooralsnog 45 programma's. Vermoedelijk worden er in een later stadium nog meer applicaties toegevoegd, de organisatie spreekt over de eerste lichting.