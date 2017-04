De app kan door het beeld te croppen en frames met elkaar te vergelijken het beeld stabiliseren. De stabilisatie gebeurt lokaal op het apparaat en niet op de servers van Google.

De functie voor stabilisatie zit onder de Edit-knop in Photos, zegt Android Police die de feature vond in een update voor de app.

Google lijkt al sinds vorig jaar zomer aan de stabilisatie te hebben gewerkt. De stabilisatie werkt alleen achteraf, als de gebruiker de video al heeft gemaakt. Het maakt daarbij niet uit of de camera of telefoon in kwestie werkte met optische of softwarematige stabilisatie in de video zelf.

Het stabiliseren van een full-hd-video van negentien seconde duurde in de test van de site ongeveer zestien seconden. Vermoedelijk doet de app langer over het stabiliseren van 4k-videomateriaal. Veel smartphones kunnen inmiddels beelden maken in 4k.

De stabilisatie werkt waarschijnlijk met een analyse van objecten in opeenvolgende frames, om vervolgens via een crop ervoor te zorgen dat er ruimte is om het frame heen om het beeld te verschuiven. De stabilisatie zit in versie 2.13 van Photos, die als apk beschikbaar is en vermoedelijk snel in de Play Store zal verschijnen.