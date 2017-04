De auto's zijn niet compleet autonoom, maar hebben functies om in bepaalde situaties het stuur over te nemen, zoals op een stuk rechte weg.

De onderzoeksraad wil meer inzicht in hoe de semi-autonome auto's zich gedragen en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid. Aanleiding is een aantal incidenten. Deze week nog reed een Tesla-eigenaar die de automatische piloot aan had staan, op de A1 bij Bathmen achter op een vrachtwagen.

Richtlijnen

Het onderzoek richt zich op systemen die door verschillende autofabrikanten worden gebruikt. Volgens Europese regelgeving moet een bestuurder zijn handen niet langer dan een paar seconden van het stuur kunnen houden voor hij een waarschuwing krijgt het weer vast te pakken. In de praktijk kunnen semi-zelfrijdende auto’s minutenlang rijden zonder ingrijpen van de chauffeur.

Ook kijkt de raad naar de instructie die de fabrikanten geeft aan bestuurders en de mogelijkheid om gebruik te maken van de data in het systeem als de auto betrokken is geweest bij een ongeval.

Test

Vorig jaar was er een test op de A2 met vijftig modellen, georganiseerd door een verzekeraar. "Het overgrote deel van de rit op de snelweg hoefde de bestuurder eigenlijk niets te doen", zag economieredacteur Leen Kraniotis. "De auto geeft zo nu en dan een waarschuwing dat je het stuur weer moet aanraken. Maar verder had de bestuurder zijn handen vrij."