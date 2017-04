Dinsdag 11 april is de dag dat Windows Vista niet meer ondersteund wordt én het is de dag dat Microsoft start met de uitrol van Creators Update voor Windows 10.

Over beide onderwerpen kun je in de recente edities van PC-Active uitgebreide informatie lezen. Links naar deze artikelen vind je verderop in dit artikel.

Windows Vista

In het kort komt het erop neer dat je Windows Vista nog wel kunt gebruiken, de software blijft gewoon werken, maar voorzichtigheid is wel geboden. Aangezien het staken van de ondersteuning inhoudt dat er helemaal geen updates meer worden geleverd, heeft het namelijk wel degelijk gevolgen. Het belangrijkste is dat je kwetsbaarder bent voor bijvoorbeeld virussen en andere veiligheidsrisico’s. Er worden immers geen (veiligheids)updates of patches meer aangeboden. Na tien jaar trouwe dienst is het mooi geweest.

Windows 10 Creators Update

De Windows 10 Creators Update wordt vanaf 11 april 2017 gefaseerd aan alle gebruikers van Windows 10 aangeboden. Het kan dus ook zomaar nog even duren voordat jouw automatische update start. Maar je kunt ook direct al zelf aan de slag door de update handmatig te downloaden. Ga hiervoor naar Instellingen en kies Bijwerken en beveiligen. In de onderste helft van het schermpje Updatestatus zie je dan een boodschap dat de Windows 10-makersupdate onderweg is en de vraag of je die als een van de eersten wilt ontvangen. Klik dan op de link Ja, laten zien hoe dat moet en je komt bij de pagina waar je de update kunt downloaden. Je kunt eventueel ook naar de Windows 10-downloadpagina gaan (ook handig als je toch van je Windows Vista af wilt).

Paint 3D en games

Deze nieuwste grote update van Windows 10 biedt een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo is er de nieuwe Paint 3D-app, de vervanger van het welbekende Paint. Ook game-liefhebbers komen volgens Microsoft aan hun trekken. Deze update biedt gameliefhebbers namelijk de mogelijkheid om zelf competities en uitdagingen te creëren en de strijd aan te gaan met vrienden. Game Mode moet daarnaast zorgen voor een betere, consistente game-ervaring door de verhoogde graphics- en processorprestaties.

Edge en Books

De browser Edge is sneller, veiliger en biedt meer mogelijkheden op het vlak van entertainment. Zo biedt de functie Tabbeheer de mogelijkheid openstaande tabs eenvoudig 'opzij' te zetten als je ze even niet nodig hebt en ze snel weer terug te vinden. Met Books in de Windows Store in Microsoft Edge heb je toegang tot al je favoriete e-books op al je Windows 10-apparaten. Bovendien speel je met Microsoft Edge Netflix-films en -tv-series af in 4K-resolutie.

Beveiligingsdashboard

Via het Windows Defender Security Center houd je eenvoudig toezicht. Via het dashboard krijg je toegang tot alle beveiligingsonderdelen: van antivirus tot en met netwerk- en firewallbescherming. Let wel goed op dat je instellingen staan zoals jij ze graag wilt hebben. Onlangs werd er door een aantal Europese privacywaakhonden aan de bel getrokken over het ‘… schijnbare gebrek aan controle voor de gebruiker…’. Wel heeft microsoft in reactie daarop al beterschap belooft. Maar bijvoorbeeld 'reclame-tracking' staat standaard aan, waarmee Microsoft bij kan houden welke software er op de computer staat om zo gericht advertenties aan te bieden. Het is overigens sowieso aan te raden om je privacy-instellingen na te kijken. Dit doe je door in Instellingen naar Privacy te gaan. Daar kun je onder meer deze reclame-tracking uitzetten.

Nog meer

De Device Health Advisor geeft informatie over de status van je apparaat. De Remote Lock-functie laat je het apparaat op afstand versleutelen en ook Surface Hub wordt voorzien van de Creators Update. Hierdoor krijgt dit samenwerkingsdevice onder meer een nieuw startscherm dat je laat inloggen met je eigen gegevens en je toegang geeft tot je Office 365-apps en OneDrive-documenten.

