De Futurecraft 4D-schoen wordt samen met de startup Carbon gemaakt. Dit bedrijf specialiseert zich in 3D-printtechnologie.

Het bedrijf verkocht eind 2016 ook al een schoen gemaakt met een 3D-printer, maar deze werd slechts één week aangeboden. De schoenmaker gebruikt nu voor het eerst een 3D-printer voor de massaproductie van sneakers die in algemene winkels terechtkomen.

Concurrenten Nike, Under Armour en New Balance gebruikten 3D-printers alleen voor prototypes. Doorgaans worden er snellere productiemethoden gebruikt, omdat 3D-printen relatief langzaam is.

De printtechnologie van Carbon zou het proces echter versnellen en hierdoor zouden 3D-printers geschikter zijn voor massaproductie.