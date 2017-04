De zogenoemde Creators-update wordt vanaf 11 april uitgerold. De update kan vanaf woensdag handmatig worden uitgevoerd.

Na de update staat 'reclame-tracking' standaard aan. Die optie is ondergebracht in het privacy-menu maar het zal voor veel mensen niet duidelijk zijn dat en waar dit uit zetten is. Met deze optie kan Microsoft bijhouden welke software er op de computer staat om zo gericht advertenties aan te bieden. Het is overigens sowieso aan te raden om je privacy-instellingen na te kijken. Dit doe je door in Instellingen naar Privacy te gaan. Daar kun je onder (veel) meer deze reclame-tracking uitzetten.

Niveaus

Na de update kunnen gebruikers wisselen tussen dataverzameling op 'Basis'-niveau of 'Volledig'-niveau. Op 'Basis'-niveau wordt alleen informatie verzameld die strikt noodzakelijk is om Windows 10 up to date en veilig te houden, meldt Microsoft.

Op het niveau Volledig worden ook persoonsgegevens verzameld en bijvoorbeeld informatie over software die mensen gebruiken. Standaard staat Windows 10 op Volledig, gebruikers die dat willen moeten zelf het basisniveau inschakelen.

Privacyzorgen

Microsoft heeft veel kritiek gekregen op de wijze waarop Windows 10 omgaat met persoonsgegevens. Zo startte een groep Europese privacywaakhonden in februari een onderzoek om te achterhalen hoe Microsoft met gebruikersgegevens omgaat.

Organisaties waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de Consumentenbond zijn bezorgd over de standaardinstellingen van Windows 10 en 'een schijnbaar gebrek aan controle voor de gebruiker om de verzameling of verwerking van data te voorkomen'.