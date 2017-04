Intels beveiligingsonderdeel Intel Security heeft bekendgemaakt dat het in de toekomst weer verdergaat als McAfee. De chipmaker nam het bedrijf in 2010 over, maar Intel maakt nu bekend dat de afsplitsing van het onderdeel is afgerond.

In een aankondiging laat McAfee weten weer onder eigen naam te opereren. Intel houdt een aandeel van 49 procent in de nieuwe onderneming. De overige 51 procent zijn in handen van de investeringsmaatschappij TPG, zoals Intel in september al bekendmaakte. Het aandeel werd voor 3,1 miljard dollar verkocht. De beslissing moet McAfee weer een 'duidelijk doel' geven als beveiligingsbedrijf.

In 2010 kocht Intel McAfee voor 7,7 miljard dollar. In 2014 veranderde de chipgigant de naam van zijn securitytak van McAfee in Intel Security. Intel zag in 2010 groeikansen om de beveiligingstechnologie van het in 1987 door John McAfee opgerichte bedrijf te combineren met zijn hardwarekennis, maar het bedrijf uit Santa Clara had moeite om voldoende voordelen uit de combinatie te halen en Intel Security te integreren in zijn organisatie.