De meeste smartphones die recentelijk zijn uitgebracht, blinken niet echt uit in innovatie. Zo is Huawei P10 een iets verbeterde kruising tussen de Huawei Mate 9 en P9. Daarom werd er al tijden reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe Galaxy S8 van Samsung. En Samsung stelde ons tijdens een speciaal event niet teleur met de nieuwe S8 en S8+.

De Galaxy S8(+) is vanaf 28 april verkrijgbaar; bestel je hem echter al voor 19 april, dan ontvang je hem al op 20 april.

Strak design

De grote blikvangers zijn het strakke design en het prachtige scherm, door Samsung omgedoopt tot Infinity Display. Zowel de S8 met zijn 5,8inch-scherm als de S8+ met zijn 6,2inch-scherm heeft afgeronde zijkanten en heel smalle randen onder- en bovenaan het scherm. Er is dus geen speciale ‘Edge’-versie meer zoals we zagen bij vorige modellen.

Vanwege de smalle randen aan de onderkant is de Home-knop hier verdwenen, zoals we die wel kennen bij alle eerdere Galaxy-smartphones. Er is nog wel een softwarematige Home-knop die je op het scherm onderaan in het midden vindt. De vingerafdrukscanner is verplaatst naar de achterkant van de S8, naast de camera. De Quad-HD-schermen met een resolutie van 2960 x 1440 pixels zorgen voor een ongekend helder en scherp beeld waar de kleuren vanaf spatten: de S8 heeft hierdoor 570 pixels per inch (ppi) en de S8+ 529 ppi.

Bixby: virtuele assistent

Aan de zijkant van het toestel bevindt zich de Bixby-knop: Samsung introduceert met Bixby zijn slimme virtuele assistent. Hiermee kun je met eenvoudige commando’s navigeren door veel apps en diensten. Bixby Voice is de opvolger van S Voice die je op de huidige Samsung-toestellen aantreft en veel slimmer: hij leert van de gebruiker, iets wat S Voice niet kan. Verder kun je apps als Facebook en WhatsApp met je stem aansturen en is Bixby Voice al geïntegreerd met apps en functies als Contacten en Galerij. Met Bixby Vision laat je objecten (zoals de Eiffeltoren) via de camera aan Bixby zien, waarna hij online op zoek gaat naar vergelijkbare beelden.

We moeten het voorlopig nog wel met de Engelstalige versie doen; het is nog onbekend of er een Nederlandstalige versie beschikbaar komt. In de review van de S8 gaan we uitgebreid in op Bixby.

Camera’s

Beschikt de S7 al over een goede camera, de S8 beschikt nu over een 12-megapixelcamera op de achterkant en een selfiecamera van 8 megapixel. Interessant is de multiframefunctie: wil je in mindere lichtomstandigheden een foto van maken van een bewegend onderwerp, dan neemt de camera drie foto’s achter elkaar met verschillende instellingen voor een minder bewogen foto. De selfiecamera beschikt nu over een autofocusfunctie, handig bij het maken van selfies.

Betere features

We gaan nog kort in op wat we tegenkwamen toen we het toestel in handen hadden. De S8(+) is voorzien van Android 7.0, 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslagruimte die uit te breiden is via een micro-sd-kaart met maximaal 256 GB. Qua beveiliging treffen we nu ook een irisscan aan, deze is echter zoals bij de S7 niet alleen in zwartwit, maar ook in kleur. Bovendien zijn er verschillende maskers waaruit je kunt kiezen. Ook is er een Veilige map, een onderdeel van Knox, waarin je bijvoorbeeld veiliger kunt internetbankieren en waarin je gevoelige documenten kunt opslaan.

Net als zijn voorganger is de S8 (spat)waterdicht. Volgens Samsung is het materiaal waarvan de S8 is gemaakt drukbestendiger, zodat deze beter tegen een harde straal kan. En om optimaal te kunnen genieten van alle features waarin audio een rol speelt, worden er in-ears van AKG meegeleverd ter waarde van € 99,99.

Prijs en beschikbaarheid

Op 28 april zijn de Galaxy S8 en Galaxy S8+ beschikbaar voor respectievelijk € 799,- en € 899,-. De smartphones zijn leverbaar in de kleuren Midnight Black, Orchid Grey en Arctic Silver.