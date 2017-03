De overheid heeft een smartphone-app uitgebracht voor het inlogsysteem DigiD. Met de app kan worden ingelogd, zonder dat daar steeds een SMS-code voor nodig is.

De nieuwe smartphone-app is uitgebracht voor iOS en Android. Gebruikers kunnen de app koppelen aan hun accounts.

Bij het inloggen bij DigiD op een smartphone kan de app meteen worden geopend. Door een vijfcijferige pincode in te voeren, wordt er meteen op de site ingelogd. Er is hierbij geen SMS-verificatiecode of wachtwoord vereist.

De app kan ook worden gebruikt om in te loggen op andere apparaten. Dan moet er met de smartphone een QR-code op het computerscherm worden gescand.

De smartphone-app is nog niet bij alle DigiD-websites te gebruiken. Op het moment werkt hij wel bij onder andere DUO, de toeslagensite van de Belastingdienst en studentensites.