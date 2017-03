Het probleem werd gisteren gemeld door techsite ZDNet. De website vond tussen de documenten onder meer wachtwoord-lijsten, brieven waarin een baan wordt bevestigd, overzichten van investeringen, scheidingsovereenkomsten en creditcard-facturen.

Nederlands

Een steekproef van de NOS leert dat er ook documenten van Nederlandstaligen tussen zitten, zoals sollicitatiebrieven, bankafschriften en facturen. Daar stonden volledige namen en adressen in.

Microsoft wil niet zeggen van hoeveel mensen vertrouwelijke informatie toegankelijk is geworden. Het bedrijf zegt in een verklaring dat het bedrijf stappen onderneemt om gebruikers te helpen die "mogelijk per ongeluk" documenten hebben gepubliceerd met gevoelige informatie. Ook wijst het bedrijf erop dat gebruikers in hun instellingen kunnen aangeven wie wat mag zien.

Geen commentaar

Volgens ZDNet heeft Microsoft de functie zondagavond verwijderd, maar sinds maandagochtend zijn de documenten weer vindbaar. Hoe dat komt is niet duidelijk. De NOS heeft Microsoft tot twee keer toe gevraagd om aanvullend commentaar, maar dat is vooralsnog niet gegeven.