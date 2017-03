Hierdoor komen slimme industriële robots binnen handbereik voor Nederlandse bedrijven. De helft van het budget is namelijk beschikbaar voor (industriële) partijen die mee willen ontwikkelen aan toepassingen.

Het nieuwe project ROSIN (ROS-Industrial quality-assured robot software components) wordt gesubsidieerd door het Europese Horizon2020-programma en gecoördineerd door de TU Delft. De Europese subsidie ondersteunt het wereldwijde open-source project ‘ROS’, wat staat voor ‘Robot Operating System’. Dit gaat onder meer over software om robots te laten kijken, 3D-beelden te laten begrijpen en zelf te verzinnen hoe ze snel en veilig kunnen bewegen.

De geavanceerde wetenschappelijke algoritmes komen via de internationale ROS-gemeenschap gratis ter beschikking voor iedereen. De subgroep ‘ROS-Industrial’ maakt de software vervolgens geschikt voor betrouwbaar gebruik in de industrie.



3,8 Miljoen voor derden

Onderzoeker Gijs van der Hoorn van de TU Delft: ‘De helft van het ROSIN-projectbudget is gereserveerd voor derden. Elke groep van Europese partijen (zowel bedrijven als instellingen) kan zich melden met een goed idee voor een ‘Focused Technical Project’ of een nieuwe onderwijsactiviteit voor ROS-Industrial.’

‘Bijvoorbeeld: drie bedrijven willen een ROS-softwarecomponent voor automatisch polijsten. Samen met een partij die deze software kan maken, dienen zij vervolgens een aanvraag in bij ROSIN, waarmee 33% van de kosten gesubsidieerd kan worden. Overigens is de ‘call for proposals’ breder dan softwarecomponenten: ook standaardisatie-initiatieven, voorbeeldapplicaties en security en safety audits kunnen in aanmerking komen.’

Partners

Naast TU Delft zijn de projectpartners; het Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineerung and Automation IPA en Fachhochschule Aachen in Duitsland, IT University Copenhagen, robotbedrijf ABB in Zweden en onderzoeksinstituut Tecnalia in Spanje. De partners zullen werken aan (tools voor) verdere kwaliteitsverbetering van de software, aan het opleiden van studenten en werknemers uit de industrie, en aan het verder vergroten van de gebruikersgroep van de ROS-software.

Tijdens RoboBusiness Europe op 19-21 april in Den Haag zijn veel toepassingen van ROS Industrial te zien.