Door: Bert van Dijk

De vervanger van de iPad Air 2 is niet de iPad Air 3, maar heet weer gewoon iPad en heeft nu dezelfde snelle A9 processor als de iPhone 6S en de iPhone SE. Ook is deze nieuwe iPad '2017' met een vanafprijs van € 409 zo'n tien procent goedkoper dan de iPad Air 2. Keerzijde is dat het heldere scherm wat minder ontspiegeld is en deze iPad weer net zo dik en zwaar is als de iPad Air 1 om de accu weer iets groter te kunnen maken.

Ook de kleine iPad mini 4 die een beter scherm heeft, is goedkoper geworden. Deze is nu alleen nog beschikbaar met 128 Gb en de minder snelle A8 processor. Deze mini 4 kost € 489.

Voor de nieuwe iPad Pro-versies moeten we waarschijnlijk nog even geduld hebben tot na de zomer, wanneer ook iOS 11 uit gaat komen. Bezitters van oudere iPads (t/m iPad 4) kunnen niet naar iOS 11 upgraden en kunnen de komende jaren met de nieuwe iPad zo voordelig mogelijk alle nieuwe functies gebruiken.

Voor meer iPad tips kijk je op apple.hcc.nl