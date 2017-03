Een proef in Rotterdam met een fietsstoplicht dat reageert op lichaamswarmte heeft zoveel succes, dat de stad meer van deze stoplichten op drukke kruispunten wil plaatsen. Als een sensor in het stoplicht 'voelt' dat er veel fietsers voor het stoplicht staan te wachten, dan staat het langer en vaker op groen, zodat de fietsersfile verdwijnt.

Het eerste stoplicht met warmtesensor werd in september vorig jaar geïnstalleerd op het drukke Churchillplein in hartje Rotterdam. Tijdens de spits moesten fietsers daar soms wel 2 minuten wachten op groen licht. Hierdoor ontstonden opstoppingen waardoor fietsers de weg versperden voor andere weggebruikers op het kruispunt. Om de doorstroming te verbeteren introduceerde de gemeente daarom het warmtegevoelige stoplicht. Het experiment is onderdeel van een gemeentelijk beleidsplan om van Rotterdam een fietsstad te maken. Het warmtegevoelige stoplicht op het Churchillplein was het eerste in zijn soort in heel Nederland, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Hoe werkt het

De warmtesensoren zijn kleine bolletjes bovenop het stoplicht, die alleen tijdens de verkeersspits in werking treden. Buiten de spits gaan de stoplichten over op hun normale stand. De sensoren detecteren de lichaamswarmte van wachtende fietsers. Als er ongeveer tien mensen voor het stoplicht staan, geven de sensoren een signaal af waardoor het stoplicht eerder groen licht geeft. Als het stoplicht op groen staat en er nog meer mensen aan komen fietsen, registreert de warmtesensor dat ook en blijft het stoplicht wat langer groen.

Het stoplicht moest de wachttijden voor fietsers met 30 tot 50 procent terugbrengen. Dat is gelukt. Tijdens de ochtendspits slonk de wachttijd van 98 naar 67 seconden, in de avondspits liep het oponthoud nog meer terug. Fietsers moesten voorheen gemiddeld 100 seconden wachten. Bij het sensitieve stoplicht hoeven ze nog maar 63 seconden geduld te oefenen.

Regensensoren

Rotterdam experimenteert ook met andere gevoelige stoplichten. De stad telt twee stoplichten met regensensoren. Deze kunnen 'voelen' of het regent en zorgen ervoor dat het stoplicht tijdens een regenbui sneller op groen springt. Op een fietspad bij de Erasmusbrug installeert de stad volgende week een tweede 'groenvoorspeller'. Op 50 meter van het stoplicht ligt daar een detectielus onder het fietspad die het stoplicht waarschuwt zodra er een fietser overheen rijdt. Het stoplicht blijft daardoor een paar seconden langer groen, zodat de fietser kan doorrijden.

Hoeveel van dit soort slimme stoplichten er uiteindelijk in de stad komen, durft de gemeentewoordvoerder niet te zeggen. 'Het is maatwerk. We moeten kijken welke kruispunten problemen opleveren voor de fietser en daar ons beleid op aanpassen.'