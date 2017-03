Eurocommissaris Vera Jourová (Justitie) stelt vrijdag dat de techsector zich beter moet houden aan Europese regels. Doen ze dat niet, dan dreigen er boetes.

Het moet bijvoorbeeld altijd mogelijk zijn om in het land van verblijf een rechtszaak te starten tegen sociale netwerken, stelt de Commissie. Nu staat in de voorwaarden van sommige sociale media dat dat alleen in Californië kan.

De bedrijven moeten er ook voor zorgen dat consumenten een online aankoop weer ongedaan kunnen maken en dat gesponsorde berichten altijd als zodanig herkenbaar zijn. Bovendien vindt de Commissie dat de voorwaarden van de sociale netwerken te veel macht geeft aan de bedrijven om berichten zomaar te verwijderen.

De bedrijven hebben wel de verplichting om fraude en scams direct van hun sites te verwijderen, als dit eenmaal is ontdekt. Het moet voor Europese consumentenwaakhonden makkelijker worden om zulke fraude bij de netwerken te melden, vindt de Commissie.

Geen van de Amerikaanse techbedrijven heeft gereageerd op de eis van de Commissie.