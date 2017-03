Is je iPhone defect? Bespaar veel geld en maak hem zelf met behulp een goede handleiding, goed gereedschap en de juiste onderdelen.

Voor de meeste mensen lijkt het repareren van je iPhone erg moeilijk. Door de kleine schroefjes en verschillende onderdelen lijkt het al snel op een grote puzzel die je moet oplossen zonder voorbeeld. Gelukkig is het tegenwoordig een stuk eenvoudiger: met een paar tips en trucs haal je in een paar minuten je hele iPhone uit elkaar en vervang je het kapotte onderdeel voor een nieuw. Voor een aantal mensen is dit intussen een uit de hand gelopen hobby; zij vinden het niet alleen leuk om te doen, maar het scheelt ze ook nog eens flink wat geld.

Steeds meer iPhone-reparaties

De iPhone is een populaire smartphone in Nederland. Door de relatief lange levensduur en hoge prijs van een iPhone is bij een defect een reparatie nog steeds erg interessant. Hierdoor worden steeds meer iPhone gerepareerd en steeds vaker doen eigenaren dat zelf.

Repareren met een handleiding

Om je iPhone zelf te kunnen repareren, is het belangrijk om rekening te houden met een paar trucjes die je reparatie gemakkelijker maken. Op YouTube bijvoorbeeld vind je voor elke reparatie al meerdere video’s. In Nederland wordt op de website FixjeiPhone uitgelegd waar je bij elke reparatie precies rekening mee moet houden. Zo vind je hier een overzicht van de verschillende iPhone-modellen met de bijbehorende handleiding en een video hoe je stap voor stap het kapotte onderdeel van je iPhone zelf kunt vervangen. Met de onderdelen die je op deze site vindt, kun je dit zelf doen en dat scheelt behoorlijk in de kosten!

Verschil in kosten

Een belangrijke reden om zelf met je iPhone aan de slag te gaan, is natuurlijk het prijskaartje. Na de garantietermijn van normaal gesproken 1 jaar zijn de kosten van een reparatie niet goedkoop. Buiten de garantie van Apple kost een scherm van een iPhone 6 bij Apple € 331,10. Als je zelf je scherm vervangt, kan dat al vanaf € 49,95 en dat is een flink verschil. Of je moet je scherm bij je verzekering kunnen declareren.

Kies voor kwaliteit

Ga je zelf je toestel repareren? Dan heb je natuurlijk wel de juiste spullen nodig. Kies altijd voor betrouwbare kwaliteit. Naast dat deze onderdelen en het gereedschap ervoor zorgen dat de reparatie een stuk soepeler verloopt, zal de levensduur van deze onderdelen ook een stuk langer zijn.

Eigen risico

Zoals gezegd, kun je een hoop geld besparen als je zelf je iPhone gaat repareren. Let dan wel op of je je garantie niet verliest! Bovendien kan HCC op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als er bij je reparatie iets misgaat.