Het techbedrijf uit Cupertino spoort applicatie-ontwikelaars al langer aan om hun producten te updaten naar een versie die compatibel is met de 64-bit processoren die sinds de iPhone 5S de standaard zijn in de smartphones van Apple. In beta-versies van iOS 10.3 kregen ontwikkelaars waarschuwingen dat sommige (32-bit) apps niet meer zouden werken met toekomstige versies van iOS.

Nu zijn er cijfers over hoeveel applicaties incompatibel zouden worden met het toekomstige iOS 11. Een rapport van SensorTower schat dat het over 187.000 applicaties of ongeveer 8 procent van het aanbod in de App Store gaat. Het merendeel van deze apps kwam voor 2013 en de lancering van de iPhone 5S in de App Store en kreeg sindsdien geen updates meer.

SensorTower gaat in haar rapport uit van apps die uitkwamen in de periode voordat 64-bit geïntroduceerd werd. Apple eiste echter pas in 2015 van ontwikkelaars dat applicaties compatibel moesten zijn met 64-bit. Een en ander betekent dat het aantal getroffen applicaties dusnog hoger kan zijn.

Apple heeft zelf nog niet gereageerd en zal dat waarschijnlijk niet doet voor Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), de conferentie in juni waar ze haar nieuwe hard- en software voorstelt.