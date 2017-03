De Microsoft-laptop Surface Book zal vanaf 20 april ook in Nederland worden verkocht. Dat heeft het technologiebedrijf op woensdag bekendgemaakt.

Het bedrijf kondigde in oktober 2016 de laptop aan, waarna het zei dat deze 'begin 2017' verkrijgbaar zou zijn. Geruchten wezen al op een verkoop in april. Nu is er een officiële datum bekendgemaakt.

De laptop heeft een ontkoppelbaar scherm dat ook als tablet gebruikt kan worden. Het flexibele scharnier kan in meerdere posities worden gebogen. Volgens Microsoft houdt de laptop het op een volle accu 16 uur vol.

De Surface Book zal in Nederland worden aangeboden vanaf €1.649 euro voor een i5-model met 128GB opslag en 8GB RAM. De prijzen lopen op tot maximaal €3.649 euro voor een i7-model met 16GB RAM en 1TB opslag.