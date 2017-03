In ons land legt de Consumentenbond legt de focus op de veiligheid van digitale producten en diensten, waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt. Het is belangrijk dat fabrikanten zorgen voor updates en duidelijke privacyvoorwaarden en persoonlijke gegevens beter beschermen. De Consumentenbond geeft op zijn website tips wat consumenten zelf kunnen doen om hun online veiligheid te verbeteren.

G20

Op 15 maart is Consumers International (CI), de koepel van consumentenorganisaties over de hele wereld, mede gastheer van een consumententop in Berlijn. Hier worden onderwerpen besproken zoals eerlijke voorwaarden, veilige online betalingen, duidelijke en toegankelijke informatie en gegevensbeveiliging. Deze top is een officieel agendaonderdeel van de G20-bijeenkomst.



