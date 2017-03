Intel neemt de Israëlische sensormaker Mobileye over voor 15,3 miljard dollar (14,3 miljard euro). Het bedrijf specialiseert zich in camera’s en sensoren voor zelfrijdende auto’s.

Dat heeft Intel maandag bekendgemaakt. Voor de aankoop wordt 63,54 dollar per aandeel betaald. Het overnamebedrag komt hierdoor uit op een totaal van 15,3 miljard dollar.

De sensoren van Mobileye worden gebruikt in zelfrijdende auto’s van meerdere bedrijven, waaronder Google. Ook Apple zou met de sensoren tests hebben uitgevoerd. Een samenwerking met Tesla werd in september gestaakt, wegens onenigheid over de Autopilot-functie van Tesla.

Maar het bedrijf maakt ook veiligheidssystemen zoals lane assist (helpt de bestuurder om in een rijbaan te blijven) en collision avoidance (botsingen voorkomen), die al in veel moderne personenauto's zitten. Mobileye is marktleider in dergelijke systemen.

Intel en Mobileye werken al samen aan zelfrijdende auto’s. De twee bedrijven kondigden begin 2017 een samenwerking aan, waarbij ze binnen een jaar veertig zelfrijdende testauto’s de weg op wilden sturen. Daarvoor wordt ook samengewerkt met autofabrikant BMW.

Eerder op maandag beweerden anonieme bronnen van Axios en The Marker dat Mobileye werd overgenomen. De bedrijven wilden dit later op de dag pas officieel bekendmaken.