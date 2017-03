Op 28 februari 2012 werd de eerste versie van de Pi op de markt gebracht. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum heeft Raspberry een nieuwe versie uit van de Pi Zero uitgebracht: de Raspberry Pi Zero W.

Op 28 februari jongstleden vierde de minicomputer Raspberry Pi zijn eerste lustrum. Op die datum vijf jaar geleden werd de eerste versie van de Pi op de markt gebracht, en werden er op die eerste dag meteen al honderdduizend stuks van verkocht.

De teller staat op dit moment op ruim 12 miljoen verkochte Pi’s. Een leuk filmpje van de TheRaspberryPiGuy met een overzicht van 5 jaar Pi staat op Youtube. Wat begon als een onderwijsproject van de universiteit van Cambridge om jonge kinderen aan het programmeren te krijgen, is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen voor jong en oud.

Pi Zero W

Om de verjaardag te vieren was er niet alleen frambozentaart, maar ook een nieuwe loot aan de stam: de Raspberry Pi Zero W. Deze derde generatie van de minuscule Raspberry Pi Zero heeft nu wifi en bluetooth ingebouwd. Dat scheelt weer een usb-hub en de bijbehorende sticks. Daarmee is de Zero nog universeler geworden en makkelijker om in te bouwen.

De Raspberry Pi Zero werd in 2015 gelanceerd als een veel lichtere en compactere versie van de Raspberry Pi. Hij is vooral bedoeld voor hobbyisten die bereid zijn de bijbehorende hardware zelf in elkaar te knutselen.

Uitverkocht

Het was heel lang verdacht stil rond de Zero. In Nederland waren ze bijvoorbeeld al heel lang niet meer te krijgen en in Groot-Brittannië ook maar mondjesmaat. Tot nu toe. We mogen ons in de Benelux nu verheugen op een officiële distributeur: Kiwi-Electronics. Daar is de Zero W te koop voor 11 euro of als onderdeel van een aantal verschillende pakketten (vanaf € 32,95).

Het vorige model, de Zero 1.3, kost 5,50 euro. Daarnaast zijn er accessoires en HAT’s voor de Zero te koop. Hopelijk blijft de productie van de Zero nu op peil.