Het was dit weekend precies 28 jaar geleden dat Sir Tim Berners-Lee zijn voorstel indiende voor het internet. Nu zegt hij dat het misgaat met het web en dat er snel wat moet veranderen.

Berners-Lee zegt in een opiniestuk in The Guardian dat hij zich het afgelopen jaar steeds meer zorgen maakt om 3 internettrends. Hij zegt dat die aangepakt moeten worden wil het internet echt werken voor iedereen.



Pijnpunten internet

De pijnpunten die Berners-Lee aangrijpt zijn de punten die veel worden aangehaald de laatste tijd.

Zijn eerste punt is dat wij niet meer de baas zijn over onze eigen gegevens. Veel apps en diensten op het web zijn gratis, maar daarvoor krijgt de eigenaar wel jouw persoonlijke informatie via een ingewikkelde gebruikersovereenkomst. Daarmee kunnen ze geld verdienen.

Daarnaast zegt hij dat nepnieuws en misinformatie een probleem zijn. Nieuws wordt gestuurd door een handjevol social media sites en zoekmachines. Door de inhoud van het nieuws aan te passen aan de voorkeuren van de lezer, wordt soms vooral nieuws verspreid dat verrassend of schokkend is of inspeelt op onze vooroordelen.

Als laatste punt noemt hij reclames van politieke partijen, afgestemd op de ontvanger. De partijen zouden de informatie te makkelijk online verdraaien om stemmen te winnen of mensen aan te sporen om juist niet te gaan stemmen.



Oplossingen

Berners-Lee is niet alleen maar aan het klagen; hij zegt ook manieren te hebben om het op te lossen. Zo zouden 'data pods' kunnen helpen. Hij is die zelf aan het ontwikkelen en die zouden mensen meer macht geven over hun eigen gegevens. Daarnaast zou je daarmee je gegevens ook kunnen terugvragen van bijvoorbeeld Facebook.

Hij pleit ook voor meer abonnementen en microbetalingen voor apps en informatie. Zo voorkom je dat je jouw gegevens moet inleveren. Berners-Lee zegt ook dat grote spelers als Facebook en Google nepnieuws moeten bestrijden en dat er strengere regels moeten komen voor politieke berichten online.