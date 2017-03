Onderdeel van de in totaal 7TB aan data zijn 3,6 miljoen versleutelde berichten, verstuurd via zo'n 40.000 smartphones die op het Ennetcom-netwerk geregistreerd stonden. De politie en het OM kunnen die berichten inzien omdat ze ook over de encryptiesleutels beschikken. Hierdoor is volgens de politie bewijs verkregen dat kan helpen om tientallen zaken op te lossen, waaronder onderzoeken naar liquidaties en gewapende overvallen.

De politie en het OM haalden op 19 april 2016 de servers offline en kregen in september een kopie van de Canadese politie, zo werd vorig jaar bekend. Het netwerk van het Nederlandse bedrijf Ennetcom kwam in beeld nadat meerdere keren BlackBerry-toestellen van opgepakte criminelen in beslag werden genomen. Ennetcom verkocht de beveiligde BlackBerry PGP-smartphones voor ongeveer 1500 euro. Met de toestellen konden gebruikers versleuteld communiceren via servers in Nederland en Canada.

Ook zonder de ontsleuteling was informatie van de servers al bruikbaar. Zo kon volgens het OM van duizenden gebruikers achterhaald worden wie naar wie berichten verstuurde, welke bijnamen werden gebruikt en op welke tijdstippen berichten werden verstuurd. Om de ontsleutelde 7TB te doorzoeken kon de politie gebruikmaken van de forensische Hansken-zoekmachine van het Nederlands Forensisch Instituut.

De advocate van Ennetcom, Inez Weski, claimt tegenover ANP dat slechts enkele van de 40.000 toestellen te relateren waren tot criminele activiteiten. Ook claimt ze dat berichten na 48 uur onherstelbaar vernietigd werden en dat de servers onrechtmatig in beslag genomen zijn. Verder beweert ze in een verklaring, waar Volkskrant-journalist Huib Modderkolk over beschikt, dat Ennetcom de encryptiesleutels niet in zijn bezit had, maar dat deze in beheer van Symantec waren. Volgens Weski lijkt het 'in handen hebben' van de sleutels door het OM en de politie het resultaat 'van het hedendaagse wilde gehack'. Daarnaast betitelt ze dit als een 'zeer schimmig gebied van onrechtmatigheden'.

In het besluit van de Canadese rechter over overhandiging van de serverdata, staat dat de Nederlandse autoriteiten ontdekten dat de pgp-sleutels door de server in plaats van door de Blackberry-toestellen werden gegenereerd. De gedachte was dat daarom de sleutels ook op de Ennetcom-servers stonden en deze te gebruiken zouden zijn om toegang te krijgen tot de data.