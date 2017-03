Bunq loopt daarmee vooruit op andere banken. Vanaf volgend jaar moeten alle Nederlandse banken hun gegevens openstellen voor derden, mits de klant toestemming geeft.

Het idee is dat allerlei bedrijven met toepassingen komen die samenwerken met de systemen van Bunq. Dat kan bijvoorbeeld een boekhoudprogramma zijn dat alle uitgaven automatisch uitleest of een programma dat je uitgaven analyseert.

Bunq denkt dat het voor verschillende klanten handig kan zijn om data te delen. "Bijvoorbeeld bij applicaties die je uitgaven analyseren", zegt Bunq-oprichter Ali Niknam. "Zo'n applicatie kan niet werken zonder dat het toegang heeft tot je data. Aan jou is de keus: Is deze applicatie voor mij van belang en geef je toegang of doe je dat niet."



Misbruik

Toezichthouder AFM waarschuwde eerder dat bedrijven mogelijk misbruik gaan maken van de bankgegevens. "Met die betaalgegevens kunnen bedrijven prachtige diensten voor ons consumenten ontwikkelen, maar daar kunnen ze ook heel nare dingen mee doen", zei Reinier Pollmann van toezichthouder AFM eerder.

Om dat te voorkomen gaat De Nederlandsche Bank bedrijven registreren die bankdata willen gebruiken. Bij Bunq werkt het anders. Daar kan elk bedrijf gebruikers om hun data vragen.

"De keuze is aan de klant. Wij lichten ze goed voor over het feit dat ze dan data beschikbaar gaan maken. Stap twee is dat we ontwikkelaars verbieden om de data aan derden te geven. Wij hebben geprobeerd het zo veilig mogelijk te maken, maar het betekent niet dat je 100 procent veilig bent."

De Nederlandse internetbank Bunq werd eind vorig jaar opgericht. Het is onbekend hoeveel gebruikers de bank heeft. "Dat maken we later bekend", zegt oprichter Niknam. "We concentreren ons nu op het maken van een steeds betere app, daarna gaan we ons concentreren op het aantal gebruikers." Het bedrijf gaat in ieder geval de grens over. Vanaf vandaag is Bunq in Duitsland en Oostenrijk beschikbaar.