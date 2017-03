De Amerikaanse beurswaakhond, The Securities and Exchange Commission, heeft een verzoek tot het oprichten van een gereguleerde bitcoinbeurs afgekeurd. Dat maakte de waakhond vrijdag 10 maart bekend

De aanvraag werd twee jaar geleden ingediend door de tweeling Cameron en Tyler Winklevoss, voorheen vooral bekend om de rechtszaak die zij aanspanden tegen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. De Winklevoss-broers richtten hun aandacht daarna op bitcoins en zouden er samen zeker honderdduizend in bezit hebben.

De tweeling stelde voor om een soort officieel aandelenfonds in het leven te roepen dat verbonden zou worden aan de waarde van één bitcoin. Op die manier zouden investeerders geld kunnen stoppen in de virtuele munt, zonder eerst een Bitcoin-portemonnee te hoeven openen. Dat zou de liquiditeit en ook de ruchtbaarheid van de valuta moeten vergroten.

De beurswaakhond oordeelt echter dat een dergelijk aandeelfonds te fraudegevoelig is, vanwege de beperkte mate waarin bitcoins nog zijn gereguleerd als betaalmiddel. Daar moeten volgens de commissie nog stappen in gemaakt worden, want er zijn nog te veel vragen over hoe hoog het risico is dat de koerswaarde van een bitcoin gemanipuleerd kan worden.

Waardedaling Bitcoin

Vanwege de beslissing van de waakhond werd de bitcoin vrijdagavond in een klap fors minder waard. De koers zakte in korte tijd wel 18 procent. Direct na het oordeel daalde de waarde van het virtuele geld tot minder dan 979 dollar, om daarna wel weer een licht herstel te laten zien. Afgelopen week bereikte de bitcoin met ruim 1327 dollar nog zijn hoogste waarde ooit.

De laatste maanden was er sowieso sprake van een fikse opmars van de bitcoinkoers. De munt is onder meer populair onder Chinezen als middel om valutarestricties te omzeilen. Ook werd er door beleggers flink gespeculeerd op een versoepeling van de regels voor de bitcoin door de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Het elektronische betaalmiddel bestaat sinds 2009 en is niet onomstreden. De bitcoin wordt ook veel gebruikt door criminelen, vooral vanwege de mogelijkheid om er anoniem betalingen mee te verrichten.