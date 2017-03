Microsoft sleutelt aan Playable Ads, een functie waarbij gebruikers programma’s tijdelijk kunnen streamen in plaats van ze te downloaden. Klinkt bekend in de oren? Google doet iets gelijkaardigs met Instant Apps. Sinds enkele dagen is er een preview beschikbaar van Playable Ads voor ontwikkelaars.

Playable Ads maakt het mogelijk om een volledige app drie minuten lang te streamen en te gebruiken alsof het al geïnstalleerd staat op je systeem. Op basis van je ervaring kan je dan beslissen of je de app effectief wil downloaden of niet. Na het verstrijken van de tijd verschijnt er een link waarmee gebruikers het downloaden van de app kunnen starten. De functie is beperkt tot apps die in de Windows Store staan.

Voor sommige apps zullen die drie minuten waarschijnlijk niet voldoen om te bepalen of deze hun geld waard zijn of niet, maar Microsoft stelt dat mensen die een Playable Ad doorlopen sneller geneigd zijn om een app te blijven gebruiken dan mensen die gewoon een app downloaden op basis van de productbeschrijvingspagina. Het bedrijf heeft de implementatie van de functie ook eenvoudig gehouden: ontwikkelaars hoeven enkel via Microsofts marketing tools een bepaalde knop te activeren, en het bedrijf doet de rest.