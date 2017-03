De laatste iOS-update uit januari zou veel van de gaten in iOS hebben gedicht. Daarnaast wordt er aan gewerkt om andere beveiligingslekken gebruikt door de CIA zo snel mogelijk op te lossen, vertelt het bedrijf aan BuzzFeed aldus een tweet van journalist John Paczkowski.

Wikileaks publiceerde op dinsdag 8.761 documenten die afkomstig zouden zijn van de CIA. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe kwetsbaarheden in Android, iOS, Windows en smart-tv’s van Samsung gebruikt worden om te spioneren. De CIA heeft nog niet gereageerd.

In de documenten wordt gerefereerd naar 14 beveiligingsgaten in iOS. Hiermee is het mogelijk om gebruikers te volgen, communicatie af te luisteren en controle over de telefoon te nemen.

Apple stelt dat veel van de vermelde kwetsbaarheden inmiddels al bekend zijn. Het is daarbij echter onduidelijk om hoeveel exploits het gaat en hoeveel er nog gedicht moeten worden.

De techgigant adviseert klanten om de laatste versie van iOS te installeren, om te verzekeren dat zoveel mogelijk beveiligingslekken zijn verholpen.

