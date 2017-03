Het is hoog tijd om telefoons volledig te blokkeren achter het stuur. Zodat je ook geen berichten meer kunt lezen of beantwoorden als je toestel in de houder zit. Dat is op dit moment nog niet verboden, terwijl het net zo hard afleidt.

Apple en Google zouden hun besturingssystemen van een ‘automodus’ moeten voorzien, die de telefoon blokkeert zodra je in de auto zit. Maar wat doe je als je medepassagier de telefoon wil bedienen, of als je in het openbaar vervoer zit?

De meeste software is makkelijk te omzeilen en er zijn te weinig agenten om dat te controleren. Een Nederlands bedrijfje bedacht een slimme variant op het alcoholslot: de SafeDrivePod. Het is een rond blokje dat je in de auto vastplakt en via Bluetooth met je telefoon (iOS of Android) is verbonden. Zodra je sneller dan 10 kilometer per uur rijdt, springt je toestel op slot. Het enige wat je er nog mee kunt doen is navigeren en handsfree bellen.

Waarschuwing

De SafeDrivePod is zelf een soort agent die continu meekijkt of je de wet niet overtreedt. Zodra je dit telefoonslot probeert te omzeilen, registreert het systeem dat en gaat er een waarschuwing per e-mail naar jou en naar je baas.

En je privacy dan? Oprichter Paul Hendriks van SafeDrivePod legt uit dat het systeem vooral bedoeld is voor leaserijders (16 procent van het wegverkeer) en beroepschauffeurs. "Ons systeem kan zien dat je rijdt, maar niet waar."

De prijs – 120 euro met abonnement voor vier jaar – is fors. Hendriks denkt dat een werkgever het zo weer terugverdient omdat werknemers minder aanrijdingen veroorzaken. Volgens hem hebben ook trambestuurders en machinisten baat bij zo’n smartphoneslot. Het werkt zelfs op een fiets.

Helemaal waterdicht is het telefoonslot nog niet: draag je een smartwatch, dan kun je daarop je appjes blijven lezen. Je kunt zelfs de SafeDrivePod dus misleiden. Maar uiteindelijk houd je jezelf voor de gek. Zo’n slot zou op elke auto moeten zitten.