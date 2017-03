Op het MWC in Barcelona maakte Samsung bekend dat op 29 maart de Galaxy S8 wordt aangekondigd. Wij kijken alvast wat we kunnen verwachten en wat de geruchten zijn.

Scherm op gehele voorkant

Vergeleken met de Galaxy S7 valt het grotere en betere scherm op: in plaats van 5,1 inch zal de S8 een 5,8-inch scherm krijgen. En dat is dan de kleine versie, want verwacht wordt dat hij een broer (S8 Plus) krijgt met een 6,2-inch scherm. Beide versies zijn overigens uitgerust met gebogen schermen.

Nog opvallender is dat het scherm naar alle waarschijnlijkheid de gehele voorkant van de telefoon gaat bedekken. Zelfs de bekende fysieke Home-toets zou dan verdwijnen en verplaatst worden naar de achterkant. Of de Home-knop wordt vervangen door een button in het scherm in de vorm van een optische vingerafdrukscan. De resolutie wordt ook veel beter: de 2560x1140 pixels van de S7 steken wat schril af bij de 3840x2160 pixels van de Galaxy S8, oftewel een 4K Super Amoled-scherm. Qua nieuwe features beschikt de Samsung Galaxy S8 onder andere over een Always On Display met uitgebreide functionaliteit, een Veilige Map en de digitale assistent Bixby.

Betere camera’s, meer opslag

De Samsung Galaxy S7 had al een van de beste camera’s van alle smartphones in 2016. Toch krijgt de nieuwste Galaxy een nog betere camera en dan vooral de frontcamera: in plaats van een 5-megapixel camera krijgt hij nu een 8-MP camera voor betere selfie’s en kunnen we rekenen op een autofocusfunctie. De camera op de achterkant beschikt over een 12-MP camera.

Belangrijk is ook het verschil in opslag: tegenover de 32 GB van de S7 staat de 64 GB van de S8. Daarnaast kun je je opslagruimte vergroten door een micro-sd-kaart te plaatsen tot maximaal 256 GB. Verder gaan er geruchten dat er, net als bij de iPhone 7, geen koptelefoonaansluiting is. Hiermee wordt er onder andere meer ruimte gecreëerd voor een grotere accu. Muziek kun je blijven luisteren via de usb-c-aansluiting of via een draadloze hoofdtelefoon.

Android 7.0 Nougat

De opvolger van Android Marshmallow, Android 7.0 Nougat, brengt veel verbeteringen met zich mee. Door de splitscreen-modus kun je twee apps naast elkaar openen en is er een picture-in-picture modus om video’s in een hoekje te bekijken. Tevens is deze nieuwe versie geschikt voor virtual reality en kan het zichzelf automatisch updaten. Verder gaat de accu langer mee en heeft Samsung veel stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. De notificaties, instellingen en mapjes hebben een nieuw design en er is meer keuze uit emoji.

Prijs Samsung Galaxy S8

De kosten voor dit toestel weten we niet zeker. Maar als we de geruchten mogen geloven, krijgt het toestel een adviesprijs circa 700 euro.