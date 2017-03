De iPhone die Apple in 2017 naar alle waarschijnlijkheid uit gaat brengen, krijgt een gebogen oled-scherm. Ook zou Apple de lightning-poort in de iPhone willen vervangen door een usb-C-poort.

Apple zou bestellingen bij toeleveranciers hebben gedaan die wijzen op de voorbereiding van massaproductie van smartphones met flexibele oled-schermen. Dat schrijft The Wall Street Journal, dat het in het verleden zeer regelmatig bij het juiste eind had wat Apple-geruchten betreft.

Het zou om vergelijkbare schermen gaan als concurrent Samsung gebruikt voor zijn smartphonemodel met gebogen randen, de Galaxy S7 Edge. De schermen die Apple wil gebruiken, worden vermoedelijk ook door Samsung gemaakt daar het Koreaanse bedrijf het enige is met voldoende productiecapaciteit.

Het is niet duidelijk of Apple de flexibele oled-schermen op dezelfde manier zal buigen als Samsung dat doet. Overigens zijn de schermen nadat de smartphones in elkaar gezet zijn niet meer door consumenten te buigen.

Oled

Een oled-scherm biedt diepere zwartwaarden, omdat alleen delen van het scherm lichtgeven. Hierdoor kan bijvoorbeeld de tijd op een telefoon langdurig worden getoond, zonder dat dit buitensporig veel stroom verbruikt.

De verwachting is dat Apple de volgende iPhone in het najaar aankondigt. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de eerste iPhone verscheen. Kenners verwachten daarom dat Apple dit jaar flink uitpakt qua innovaties.

Apple zou daarnaast drie in plaats van twee nieuwe iPhones willen introduceren, allemaal met een glazen achterkant. Daar zou naast de huidige formaten van 4,7 en 5,5 inch, een model van 5,8 inch bij moeten komen, dat wordt geleverd met het OLED-scherm. De andere modellen worden voorzien van een regulier scherm.

Usb-C

Daarnaast schrijft de WSJ dat Apple mogelijk de lightning-poort in de iPhone wil vervangen door een usb-C-poort. Ook zou Apple de nieuwe iPhone niet van een fysieke thuisknop voorzien, maar van een aanraakbaar gebied dat naar gelang de context verandert van knoppen.