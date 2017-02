Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona presenteerde Huawei haar twee nieuwe topmodellen, de P10 en P10 Plus.

Elk jaar komen de smartphonefabrikanten met nieuwe modellen, waarbij men de consumenten wil verleiden deze aan te schaffen. Voor veel gebruikers zijn snelheid, een goed scherm, een goede camera en een lange accuduur belangrijke factoren bij de keuze van een smartphone. Huawei voldoet met de P10 en P10 Plus zeker aan deze ‘behoeften’. Overigens hebben deze smartphones veel eigenschappen gemeenschappelijk met de Mate 9 die Huawei vorig jaar uitbracht, maar de P10 (Plus) is (veel) kleiner.

Snel en mooi

Dankzij de HiSilicon Kirin 960-chipset (van Huawei zelf) is het toestel lekker snel, zoals we zelf merkten in Barcelona. Bovendien is de chip 40 procent energiezuiniger dan zijn voorganger. De Huawei P10 heeft een 5,1-inch full-hd scherm (1920 x 1080 pixels) en 4 GB werkgeheugen en 64 GB aan opslagruimte, die je kunt uitbreiden met een micro-sd-kaart (tot 256 GB). De P10 Plus beschikt over een mooi 5,5-inch QHD-scherm met 2560 x 1440 pixels en heeft 6 GB aan RAM en 128 GB opslagruimte aan boord.

Camera’s en accu’s

Van de camera’s waren we zeker onder de indruk: Huawei heeft twee camera’s voorzien van Leica-technologie aan de achterkant: één met Bayer-(kleuren)sensor van 12 MP en een 20-MP zwart-wit camera. Aan de voorkant zit één camera met 8 MP, ook voorzien van Leica-technologie. De opnames die we met deze camera’s maakten, behoorden tot de beste die we tegenkwamen. Dat moet dan ook wel, want Huawei roept dat het de beste selfie-camera op de markt is.

Ook opvallend zijn de relatief grote accu’s (P10: 3200 mAh en P10 Plus: 3750 mAh), waardoor de ‘gebruikstijd’ van het toestel langer is dan concurrerende modellen als de Samsung S7 Edge en de iPhone 7, aldus Huawei. Of dit ook allemaal klopt, kun je binnenkort lezen in een review van de P10.



Beschikbaarheid en prijs

De Huawei P10 is vanaf 24 maart te verkrijgen in Nederland voor 599 euro, de Huawei P10 Plus is verkrijgbaar vanaf 10 april vanaf 749 euro.