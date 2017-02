Tijdens de drukbezochte Samsung-persconferentie werd de opvolger van de bijna twee jaar oude Tab S2 aangekondigd. Hoewel deze Tab S2 nog steeds een prima tablet is om bijvoorbeeld filmpjes te bekijken of online te gaan, is de Tab S3 zeker een waardige opvolger. Deze tablet richt zich vooral op het spelen van games en het bekijken van video’s. Dat is dan ook te merken aan het prachtige 9,7-inch Super Amoled-scherm (2048x1536 pixels) met een bitdiepte van 10 bits, wat veel meer kleuren mogelijk maakt en het dynamisch bereik verbetert.

Verbeterde S-Pen

Het meest opvallende aan de Tab S3 is echter de capacitieve stylus of S-Pen zoals Samsung die zelf noemt. Vergeleken met eerdere modellen is deze volgens Samsung verbeterd qua accuraatheid en drukgevoeligheid. En dat is erg prettig als je bijvoorbeeld wilt schilderen en tekenen op een tablet, dat steeds populairder wordt zoals te lezen is in PC-Active 292.

Andere opvallende specificaties zijn de 4:3-schermverhouding (de Tab S2 had 16:10), de 13MP-camera achterop en de accu met 6000 mAh die snelladen ondersteunt. Verder draait deze tablet op Android 6.0, beschikt hij over usb Type-C en zijn er 4 AKG-speakers aanwezig. Voor het spelen van games wordt de Vulkan API ondersteund en is ook de Game Launcher aanwezig.

Beschikbaarheid en prijs

Vanaf begin april is de Samsung Galaxy Tab S3 verkrijgbaar in Nederland, maar je kun nu al de Tab S3 vooruitbestellen via de website van Samsung. De verkoopadviesprijs bedraagt € 679,- voor de wifi-versie en € 769,- voor de 4G-versie.