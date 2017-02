Met drie nieuwe smartphones, de Nokia 6, Nokia 5 en Nokia 3 draaien op Android Nougat en beschikken over Google Assistant.

Het topmodel is de Nokia 6 met een 5,5 inch full-HD-scherm, een aluminium body en audio met Dolby Atmos. De gemiddelde wereldwijde adviesprijs ligt rond 229 euro. De luxe-uitvoering Nokia 6 Arte Black Limited Edition beschikt over 64 GB opslaggeheugen en 4 GB werkgeheugen. Deze speciale versie krijgt een gemiddelde wereldwijde adviesprijs van 299 euro

De Nokia 5 is een compacter model, ook gemaakt van aluminium en met een 5,2 inch scherm. De Nokia 5 draait op een Qualcomm Snapdragon 430-chipset en een Qualcomm grafische processor. De wereldwijde gemiddelde adviesprijs is 189 euro.

De kleinste van de drie smartphones is de Nokia 3. Hij beschikt over een 5 inch scherm en tywee camera’s en is net als zijn groeter broers verpakt in aluminium behuizing. De gemiddelde wereldwijde retail adviesprijs van het toestel is 139 euro.

Snake

Ook het wereldberoemde spel Snake maakt op deze smartphones zijn comeback met een nieuwe versie die beschikbaar is via Messenger. Deze Snake-versie is ontworpen om samen met vrienden te spelen wat ‘m nog leuker maakt dan de eerste versie.

Maar het model waar iedereen over praat is de herboren Nokia 3310. Uiteraard geen smartphone, maar wel een lange accuduur (gesprekstijd van 22 uur en een stand-bytijd van een maand). De opgefriste mobiel komt in fris glanzend geel en oranje en zakelijk mat donkerblauw en grijs. Snake is uiteraard vooraf geïnstalleerd. De adviesprijs voor de Nokia 3310 is 49 euro.

De nieuwe Nokia-smartphones en de Nokia 3310 zijn naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2017 verkrijgbaar.