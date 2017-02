In korte tijd heeft de Consumentenbond veel meldingen over een neprekening van Dutch Filmworks (DFW) ontvangen. Het is een spookfactuur om betaalgegevens te achterhalen. De Consumentenbond raadt consumenten aan om absoluut niet te betalen en de brief weg te gooien.

Dutch Filmworks geeft zelf ook aan dat de factuur niet van hen is, en vermeldt dit ook op de website. In de brief staat dat er geconstateerd zou zijn dat er illegaal een film is gedownload van het ip-adres van de ontvanger van de brief. Daarom moet er een boete worden betaald van € 150 per gedownloade film. Dit zou de ontvanger voorkomen door binnen acht dagen de schikking te betalen, van €52,74. De afzender dreigt dat als de ‘schikking’ niet betaald wordt, er alsnog €150 euro per gedownloade film betaald zou moeten worden exclusief de incassokosten.

De Fraudehelpdesk is ook van de praktijk op de hoogte en waarschuwt op hun website.