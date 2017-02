Hou je van het lezen van online artikelen, maar bespaar je liever op je MB’s? Dan is de app Pocket écht iets voor jou! Vind je een leuk artikel in de app, dan kun je het opslaan en op een later moment lezen. Zonder dat je hierbij dus je data verbruikt.

Door: Larissa Hendriks

Het gebruiksgemak is groot, je klikt terwijl je nog wel online bent, even aan welke artikelen jou interessant lijken en vervolgens kun je in de trein, op het perron of wachtend op je vriendin in de kledingwinkel het artikel lezen.

De app is gratis te downloaden en kan gebruikt worden op je Android-toestel, Iphone & Ipad, Kobo of in je webbrowser. Geen 5 sterren voor deze app, omdat je niet bepaalde thema’s kunt aanvinken en je feed alleen kunt filteren op personen. Gelukkig zitten er genoeg interessante artikelen tussen.

Nu denk je wellicht: “leuk hoor, maar het beroemde Netflix geeft me de mogelijkheid om series en films op te slaan…” Maar wat is er nou fijner dan even een goed en interessant artikel lezen waar je nog wat wijzer van wordt ook?

Systeemeisen: iOS 8.0+, Android 4.1+

Prijs: Gratis

Taal: Nederlands