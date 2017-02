Zuid-Koreaanse onderzoekers werken aan een app die op basis van input van sensoren detecteert of de eigenaar van de telefoon fysiek in gesprek is en dan meldingen van notificaties onderdrukt. Pas als het gesprek afgelopen is, laat de app de telefoon weer geluid maken.

De onderzoekers van diverse Zuid-Koreaanse universiteiten noemen hun systeem Social Context-Aware smartphone Notification system, kortweg Scan.

Het gaat om een Android-app die op basis van meerdere soorten input probeert te achterhalen of de eigenaar in gesprek is. Als dat zo is, onderdrukt Scan alle geluiden en trillingen van notificaties. Als de app een 'pauze' in het gesprek detecteert, bijvoorbeeld als iemand anders naar de wc loopt, laat Scan van zich horen om te laten weten dat er nieuwe berichten zijn.

Niet storen

De bedoeling is dat gebruikers op die manier gesprekspartners niet storen met geluiden en trillingen van notificaties. Dat zou bovendien de neiging om de telefoon erbij te pakken in fysieke gesprekken moeten verminderen.

De applicatie maakt gebruik van de microfoon om te horen of de eigenaar is gesprek is. Elke seconde luistert de app een halve seconde en verwerkt die data via de Tarsos-engine voor het verwerken van geluiden om te kijken of er een gesprek gaande is. Via de stappenteller checkt Scan of de gebruiker aan het lopen is, terwijl de ActivityRecognition-api van Google aanvullende info biedt over de activiteit van de gebruiker. Met de Accessibility Service kan Scan de geluiden en trillingen van meldingen onderdrukken. Ook kan Scan telefoons van andere gebruikers inlichten over de sociale context via bluetooth. De app moet de privacy waarborgen door data niet lokaal of online op te slaan en sensordata te vernietigen na elke pauze die de app detecteert.

Beperkt getest

De onderzoekers hebben Scan uitgeprobeerd in een gecontroleerde setting in een Japans restaurant met groepen studenten. Tijdens de test kwamen er 399 notificaties binnen, waarvan 183 zorgden voor een geluid of trilling. De rest hield Scan tegen. Gemiddeld konden gebruikers notificaties 51 seconden later zien, tijdens een pauze in het gesprek.

In de paper over Scan zeggen de onderzoekers dat het huidige prototype nog veel beperkingen kent. Zo vond het experiment plaats met alleen Zuid-Koreaanse studenten en kunnen sociale conventies in andere landen anders liggen. Bovendien is de app getest in een verder stil restaurant. De Zuid-Koreanen zullen hun bevindingen komende week presenteren op een conferentie in Portland in de Amerikaanse staat Oregon. De Android-app staat vooralsnog niet online.